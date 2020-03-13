Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üretici marketlere yenisini ekledi

13 Mart 2020 Cuma, 15:51

ÜÇÜNCÜ MARKET

Kırsalda başlattığı projeler ile üreticinin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, kooperatifleşmeyi yaygınlaştırmak ve tüketiciye ürünlerin ekonomik olarak ulaşması amacıyla açtığı üretici marketlere bir yenisini daha ekledi. İlki Kurtuluş Mahallesi’nde Adliye yanında açılan Üretici Market, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisine satış büfesi açtıktan sonra şimdi de Eskibağlar Mahallesi’nde Haller Gençlik Merkezi’nin arkasında yeni şubesi ile hizmet vermeye başladı.

"HALKIMIZ UCUZ VE SAĞLIKLI ÜRÜN ALIYOR"

Marketi ilk satış gününde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, hem üreticiyi hem tüketiciyi destekleyen böyle bir projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Büyükerşen “Kırsalda başlattığımız projelerle ekonomik olarak zor günler geçiren üreticilerimizin yüzünü birazcık olsa da güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ancak sıkıntı yalnızca üreticilerimiz değil. Halkımızın da alım gücünün oldukça düştüğünü görüyoruz. Bu yüzden geçtiğimiz yıl içerisinde Üretici Market projemizi hayata geçirerek, kooperatifler aracılığı ile üretim yapan üreticilerimizin ürünlerini bu marketlerimizde halkımıza ulaştırmaya başladık. Bu sayede hem üretici ürününü hak ettiği değeri ile satarken, hem de halkımız doğal ve sağlıklı ürünlere ekonomik olarak erişim sağlayabildiler. Bu marketlerimizin sayılarını arttıracağımızın sözünü vermiştik. Kurtuluş Mahallesi ve Sazova’dan sonra şimdi de Bağlar bölgesinde satışa başladık. Bu ürünlerden hiçbir gelir elde etmeden, yalnızca üretici ile tüketici arasında köprü görevi görüyoruz. Ayrıca diğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin girişimleriyle de bu bölgelerimizdeki kooperatiflerin ürünlerini marketlerimize getirmeye başladık. Böylelikle bizim kooperatiflerimizin ürünleri diğer kentlerde satılırken, diğer kentlerden de şehrimizde ürünler getiriyoruz. Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ekonomik sıkıntıları ancak üreterek atlatabiliriz” dedi.

Üretici Market pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-19.00 arasında hizmet verecek.