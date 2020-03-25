Etil alkol, solunum cihazları ve tek kullanımlık maskelerden gümrük vergisi kaldırıldı

25 Mart 2020 Çarşamba, 09:38

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla talep artışı yaşanan etil akol, solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maskelerin gümrük vergisinde düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla "Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi"ne dökme etil alkol eklendi.

KOLONYA VE DEZENFEKTAN

Karara göre, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki yüzde 10 gümrük vergisi kaldırıldı.

SOLUNUM CİHAZLARI

Karara göre, “ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları” sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratörü ve benzeri solunum cihazlarının ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.

TEK KULLANIMLIK MASKE

Karara göre, yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler hariç tutulacak.