Selda Bağcan Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor

Festivalin sahne programında Türkiye’de ilk defa yapılacak özel bir konserle Selda Bağcan, ilk yarı akustik; ikinci yarı ünlü DJ’ler Acid Pauli, Cafi, İpek İpekçioğlu eşliğinde elektronik bir performansla sahne alacak. Göksel de kendine özgü sahnesiyle eski günlere götürecek. Multi-enstrümantalist Cem Yıldız, ‘Hayvanlar’ albümüyle tanınan, alternatif şarkılarıyla Yasemin Mori, Ekin Beril, Monality, Selin Sümbültepe ve 1920 ve 1930’ların caz-blues esintilerini taşıyan Uninvited Jazz Band, canlı performanslarıyla festivale renk katacak. Sanatçıların sahne performanslarına özel hazırlanan “Digital Art Technology” uygulamaları, eşlik edecek.

“DIGITAL ART TECHNOLOGY”

New York ve Miami’de özel sanat uygulamaları yapan Media Art Artist Sali Ferad küratörlüğünde, sahne performanslarına eşlik ederek görsel şölen yaşatacak “Digital Art Technology” ile nostalji ve teknolojiyi buluşturacak olan festivalde, dijital sanat-teknoloji deneyim alanları, Amerikalı misafir sanatçı Heidi Boisvert’in liderliğindeki “InogarArt Digital Art Technology & 3D Print Art Sergisi”, “Doğa Yılmaz ile 3D Painting”, disco deneyim alanı ve dijital yeni medya projeleri gibi temalara sahip olan etkinlikler de düzenlenecek.

“DESTEKLİYORUZ”

‘Destekliyoruz’ kampanyası kapsamında festivalde, alandaki tüm yiyecekler gönüllü ekipler tarafından ayrıştırılarak, sokak hayvanlarına ulaştırılacak. Arıca alanda yer alacak dernekler ile ihtiyacı olan çocuklara destek verilecek.