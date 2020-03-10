EuroCup TOP16 Turu MVP'si TOFAŞ'tan Williams

10 Mart 2020 Salı, 15:33

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ABD’li pivotu Devin Williams, 7Days Eurocup’ta TOP 16 turunun en değerli oyuncusu seçildi.

7Days Eurocup’ta tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek olan TOFAŞ’ta ABD’li pivot Devin Williams, TOP 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP) unvanını kazandı. H Grubu’nda Unicaja Malaga, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra gibi önemli takımlara karşı başarılı bir mücadele veren, aldığı 4 galibiyet-2 mağlubiyetle grup ikincisi olarak adını son 8’e yazdıran Mavi Yeşillilerde pota altındaki mücadelesi ve skora katkısıyla bu başarıdaki kilit isimlerden biri olan Devin Williams, TOP 16 turunda sergilediği 15.3 sayı-7.8 ribaund ve 20.8 verimlilik puanı ortalama istatistikleriyle Euroleague organizasyonu tarafından Eurocup’ın TOP 16 turu MVP’si seçildi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile kozlarını paylaşacak. İki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği seride ilk maç 17 Mart’ta Yunanistan’da, ikinci maç ise 20 Mart’ta Bursa’da oynanacak. Eşitlik halinde seri bir kez daha Yunanistan’a taşınacak ve son maç 25 Mart tarihinde oynanacak.



