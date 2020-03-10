Fabrika'da çalışan 66 işçi yemekten sonra hastanelik oldu

10 Mart 2020 Salı, 21:31

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki bir çelik fabrikasında gündüz vardiyasında çalışan 66 işçi, öğle yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Vardiyayı sonlandıran işçiler, fabrikalara ait servisler ile çevrede bulunan özel hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.