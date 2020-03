Fazıl say evde

23 Mart 2020 Pazartesi, 06:25

Şimdi ise “Say in the house” başlığıyla ekibi, konserlerinden en güzel bölümleri montajlayarak paylaşıyor. Bir günde ortalama 4 Instagram gönderisi yapıyor. Bu satırın yazıldığı saatlerde konulan “İpek Yolu Konçertosu”nu 3 saat içinde yaklaşık 50 bin kişi; Zuhal Olcay’ın seslendirdiği kendi eseri olan “Nâzım Hikmet Oratoryosu”nu 40 bin kişi izlemişti. 15 Mart’tan itibaren toplam 32 Instagram gönderisini kabaca bir hesapla milyona yakın kişi izlemiş desek yanlış olmaz. Bu gönderilere bir hafta içinde yaklaşık 7 bin 500 kişi yorum yazmış. 14 Mart günü On the streaming “Terror Elegy” ile başlamış; 63 bin kişi izlemiş. “İçimiz gülsün dostlar” başlığı ile koyduğu “Mozart’ın Türk Marşı”nı toplam 154 bin kişi; 15 Mart günü “Chopin Nocturne” ile başladığı gönderisini 73 bin kişi izlemiş. Aynı gün 2010 yılında bestelediği “Boşanma” adlı eserini seslendiren Goldmund Ouartet dörtlüsünü paylaşmış, 54 bin kişi dinlemiş. Bunu yine kendi bestesi “İnsan İnsanı Cem Adrian, Selva Erdener, Burcu Uyar ve Güvenç Dağüstün seslendirmiş; bu postu 73 bin kişi izlemiş. Ertesi günkü “Allaturcajazz 2 guitars” postu ise 65 bin kişi tarafından izlenmiş. Tekrar koyduğu “Chopin Nocturne” yorumu tam 510 takdir ve teşekkür yorumu almış. Genco Erkal ile yorumladığı “Nâzım Hikmet Oratoryosu” için 430 yorum yapılmış, yaklaşık 100 bin kişi izlemiş. Bodrum’un simgesi Zeki Müren’e selam çakarak koyduğu “4 Şehir Sonatı Bodrum” ise 38 bin kişi tarafından izlenmiş. 10-15 yıl önceki Avrupa Gençlik Orkestrası ile yorumladığı Gerswin’in “Mavi Rapsodi”si 25 bin defa görüntülenmiş. Cumartesi günkü gönderilerden biri olan “Alevi Dedeler” eseri 65 bin kişi tarafından izlenmiş. Bu satırlar yazılırken gönderilen “İpek Yolu Hint Dansları”başlıklı eseri 35 bin kişi izlemişti. Dakikalar geçtikçe bu sayı, benzetmek gibi olmasın ama koronanın yayılma hızıyla yarışırcasına binlerle ifade edilecek rakamlarla artıyordu! Artmaya devam edecek. Tamam zor günler yaşıyoruz ama evinizde kahvenizi yapıp Instagram’da Fazıl Say’ın 15 yıl önceki Avrupa Gençlik Orkestrası ile Gershwin’in “Rhapsody in Blue” yorumunu dinlemek başka bir keyif. Yukarıda saydığım salon konseri riskleri sıfır, keyif almak garanti...

BİLGİ VE CEVAP VERİYOR

Hem salonda izlediğimiz her konserde piyanistin nasıl nota bastığını anlayabilecek kadar müzik bilgimiz olmadığı için bir konçertonun her saniyesini aynı dikkatle dinlemiyoruz. Çaykovski’nin 1812 uvertürünün tümünü aynı dikkatle dinleyemeyiz, 1 saat 10 dk. süren Beethoveen’ın 9. Senfonisi’nin tümünü aynı ilgiyle takip edemeyiz. Ancak belirli bölümlerini pür dikkat dinleriz, hatta bazen konser sırasında “Şu kısmı geri alınsa da tekrar dinleyebilsek” deriz. Fazıl Say konserlerinin en can alıcı bölümlerini Instagram hesabına koyup bir iyilik daha yapıyor hepimize. Üstelik bu konserlerden bölümlerin yanında bir fırsat daha veriyor takipçilerine: Eser ve enstrümanlar hakkında bilgi paylaşıyor. Bir tür açıklamalı konsere dönüştürüyor. Hatta kendisine soru soranlara da yanıt veriyor. Bir takipçisi “Fazıl abi, biz alt sınıftanız, senin konserlerini izleyemiyoruz” yazdığı için ona şöyle diyor: “Bu ayırımı sevmiyorum, işte izliyorsun, üstelik konser öncesi bilgi de var, bir de seninle buradan konuşuyoruz, daha ne olsun?” Gerçekten daha ne olsun! Urla’da piyanosuz hayatın sürdüğü şu günlerde kendisi piyanosundan mahrum kaldı ama bizleri ne müziğinden ne sohbetinden Instagram aracılığıyla mahrum bırakmıyor. Bir teşekkür de bu postları hazırlayan ekibine gitsin. İnanıyoruz ki bu salgının ardından patlama sonrası dinginlik ve ferahlamayı anlatan dev bir eserle tekrar karşımızda olacak Say. O zamana kadar Post it again Say!** **Casablanca filminin unutulmaz repliği “Play it again Sam” yani “Tekrar çal Sam”den esinlenip Play it again Say (tekrar çal Say) yerine korona günlerine özel olarak Instagram’da “Post it again Say” dedik.