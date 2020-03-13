Federasyonun sorumsuzluğu 5 futbolcu koronavirüs
Sampdorialı oyuncular yeni nesil gribe yakalandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Manolo Gabbiadini’nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby’nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalyan ekiplerinden Sampdoria’da koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. Manolo Gabbiadini’nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi, takımda dört oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby’nin de koronavirüse yakalandığı vurgulanırken, futbolcuların sağlıklı bir şekilde evlerinde olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kulüp binasının kapatıldığı, oyuncular ile teknik ekibin evlerinde olduğu da ifade edildi. İtalya federasyonu geçen hafta ertelemeye gitmemiş, bazı maçları seyircisiz oynatmıştı.
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