Fenerbahçe potada finalde
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Salon: Atatürk
Hakemler: Murat Ciner xx, Egemen Ercan xx, Halil Erkoç xx
Fenerbahçe: Elizabeth xx 18, Olcay xx 2, Sevgi xx 9, Tuğçe xx 8, Chelsea xx 10, Cecilia xx 10, Irene xx 14, Lauranicholls xx 2
Başantrenör: Victor Lapena
Çankaya Üniversitesi: Özge xx, Latanya xx 14, Tuğçe xx, Derin xx 9, Aija xx 17, Shavonte xx 12, Bahar xx 5, Rochelle xx 8, Nilay xx
Başantrenör: Çağrı Özek
1. Periyot: 16-16
Devre: 40-34 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)
3. Periyot: 56-48 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu