Fenerbahçe’de sportif direktörlük devam edecek mi?
Fenerbahçe’de Ali Koç kararını verdi.
Fenerbahçe’de yeni sezon masaya yatırılıyor.
Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna yeni teknik adam, yeni sportif direktör ve yeni bir kadro ile girecek.
Ersun Yanal’ın istifası sonrası sezonu bu şekilde tamamlamayı planlayan yönetim yeni sezonla birlikte teknik direktörü belirleyecek.
Camiada en önemli konulardan biri de sportif direktör. Başkan Ali Koç, bu birimin devam edeceğini ifade etti.
Sosyal medyada yer alan habere göre; buraya en güçlü aday ise Emre Belözoğlu. Tecrübeli kaptanın sezon sonu itibariyle kesin kararını vermesi bekleniyor. Aktif futbolculuk hayatını noktalayıp Damien Comolli’nin görevini alması yüksek ihtimal.
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