Fenerbahçe’den Abdullah Avcı açıklaması
"Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'yla anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'yla hiçbir görüşme yapılmadığı aktarılarak, "Kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur." denildi.
Öte yandan Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'la oynanacak maçta sarı-lacivertlilerin başında antrenör Zeki Murat Göle'nin çıkacağı, camiadaki tecrübeli isimlerin de Göle'ye destek sağlayacağı kaydedildi.
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