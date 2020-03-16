Fransız rekabet gözlem kurumu, Apple ve toptancılarına, 1.1 milyar Avroluk 'rekabeti engelleme' cezası verdi
Fransa rekabet gözlem kurumu, rekabeti engelleyen faaliyetleri nedeniyle iPhone üretcisi Apple ve ülkedeki ana toptancılarına ceza yağdırdı.
Fransa rekabet gözlem kurumu, dağıtım ağındaki rekabet karşıtı davranışlar ve ekonomik bağımlılığın kötüye kullanılması nedeniyle iPhone üreticisi Apple'a 1,1 milyar Avro (7,02 milyar TL) para cezası verdi.
'REKABET ETMEME ANLAŞMASI'
Apple ürünlerinin ülkedeki ana toptancılarından ikisi olan Tech Data ve Ingram Micro şirketleri de, fiyatları yasadışı bir biçimde belirleme suçlamasıyla, sırasıyla 63 ve 76 milyon Avro para cezasına çarptırıldı.
Rekabet gözlem kurumu tarafından yapılan açıklamada, Apple ve iki toptancısının anlaşmalı olarak birbirleriyle rekabet etmedikleri ve distribütörlerin de birbirleriyle rekabet etmesini önledikleri böylece, Apple ürünlerinin toptan satış pazarını kendi çıkarları için daha güvenli hale getirdikleri belirtildi.
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