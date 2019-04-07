Hatay'a uğurlu puan

Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Özgür Yankaya, Gökhan Memişoğlu, Cem Özbay

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 30 Uğur Aygören), Appindangoye, Tarık Tekdal, Dialiba, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dk. 59 Bahadır Taşdelen), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 78 Leandrinho)

Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli (Dk. 42 Mehmet Tayfun Dingil), Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Nimaga, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 66 Hamza Gür), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Dk. 75 Tom)

Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+2 Kubilay Sönmez (Hatayspor), Dk. 84 Recep Aydın (Ümraniyespor)

Hatayspor bu sonuçla, Yeni Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da izlediği karşılaşmadan kritik bir puan aldı.