Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bu hafta dört maç oynanacak. Perde yarınki Liverpool - Porto ve Tottenham - Manchester City maçlarıyla açılacak.

Devler Ligi’nde çeyrek final haftası yarın oynanacak iki mücadeleyle başlıyor. TSİ 22.00’de başlayacak mücadelelerde Liverpool - Porto ve Tottenham - Manchester City maçları oynanacak. Çarşamba günü ise Ajax - Juventus ve Manchester United - Barcelona mücadeleleri yapılacak. Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.