Motivasyon taraftardan

Lider Başakşehir’le şampiyonluk yarışını devam ettiren Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında 14 Nisan’da Kadıköy’de Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Kalan maçlarda puan kaybına tahammülü olmayan Sarı-Kırmızılılarda, derbi öncesi son antrenmanın Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık şekilde yapılmasının gündeme geldiği öğrenildi. Geçen sezon yine Fenerbahçe derbisi öncesinde Sarı-Kırmızılı takım statta taraftarının önünde son antrenmanını gerçekleştirmişti. Bu sezon deplasmandaki Beşiktaş derbisinden önce de Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan son antrenmanı 40 bin 541 Galatasaray taraftarı izlemiş; o anlar dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşılan idman olarak tarihe geçmişti. Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ile kulüp yetkililerinin birkaç gün içinde durum değerlendirmesi yapıp, derbi öncesi yapılacak son antrenmanın taraftara açık şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini karara bağlayacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada, Fenerbahçe derbisine takımlarını moralli göndermek için statta kendilerine açık antrenman yapılmasını istediklerini dile getirdi.



Kritik divan yarın

Galatasaray Kulübü’nün son dönemdeki yoğun gündeminin ardından yarın kritik bir divan kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. 23 Mart’taki mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmeyen, ardından başlattıkları hukuki adımlar neticesinde mahkemeden tedbir kararı çıkartan Mustafa Cengiz başkanlığındaki Sarı-Kırmızılı yönetim, yaşananların ardından ilk kez üyelerin karşısına çıkacak. Başkan Cengiz’in yarın saat 13.30’da başlayacak divan kurulu toplantısında ibrasızlığa konan tedbir ve tüzüğün 88. maddesi gereği seçim kararı alınıp alınmayacağına yönelik camiaya hitap edeceği bildirildi.