Rıdvan Dilmen: Aradım VAR bozulmuş

"Beşiktaş için kolay gözükmeyen Rize takımı ilk 5'e girecek şekilde mükemmele yakın top oynuyor ve hızlı oynuyorlar. Her yönüyle iki takımda bize zevk veren bir maç oldu. Çaykur Rizespor kazanırsa beşinciliğe geliyor"

"Mustafa Çulcu'yu aradım 3. ve 4. golde VAR'a neden gidilmediğini sordum. 3. gol ve 4. golde neden VAR'a gidilmemesinin sebebi VAR'ın bozulduğunu söyledi. Hakemlerin de kararına saygı duymak lazım bu durumdayken. Şenol Güneş, Milli Takım ile anlaşmasının ardından ligde 3'te 3 yaptı. Hoca son 2 maçtır müthiş teknik direktörlük yapıyor"

"Ljajic, frikik kullanmadan önce topun ıslaklığını kontrol etti ve topu kurutup o mükemmel vuruşu yaptı. Talisca'dan daha farklı bir oyuncu profili çıktı karşımıza. Oğuzhan düşüş gösterirken Ljajic üstüne koyarak devam ediyor"