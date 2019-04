Rıdvan Dilmen: Aradım VAR bozulmuş

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 7-2 gibi farklı yendi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçınının ardından NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İki takımı da tebrik etmek lazım. Bir dakika gözümüzü ayıramadık. Maçta her an her şey olabilir. Her iki takımda kazanır gibi başladı. Bir kere zemin muazzam. Rizespor'da devre arası yaptığı transferler güçlendi. Okan hocayla müthiş bir ivme yakaladılar"