Şenol Güneş: Böyle bir sonuç beklemiyorduk

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 gibi farklı geçen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bireysel performanslardan çok futbol ilginç bir oyun. 7-2'ye bakarak Rize çok kötü demek de biz de çok iyiydik demek de doğru değil. İyi oynadık ama ilk iki pozisyonumuz gol oldu. Geri çekildik, pozisyon verdik, gol attık, gol de yedik"

"Hatalarımızın fazla olduğu bir maçtı. Gollerin de erken gelmesi sebebiyle topu onlara bırakınca rakip oyun üstünlüğünü aldı. Sonrasında pozisyon bakımından beklediğimiz gerçekleşti ve sonucu aldık"

"Böyle bir sonuç beklemiyorduk"

"Böyle bir sonucu beklemiyorduk, beklentilerin dışında bir sonuç oldu. Bazı maçlar yorumlara sığmaz, bu da öyle bir maç oldu. Farklı skor olması dikkat çeken bir olay. Rize ikinci yarıda bizden daha az puan kaybeden bir takımdı, onlara da başarılar dilerim"

"Aslolan iyi futbol"

"Daha önce 7 atabileceğimiz ama kaybettiğimiz maçlar da oldu. Aslolan iyi futbol ve iyi sonuçtur. Tüm oyuncular iyiydiler. Vida zaten kariyeri olan bir oyuncu, hataları da var iyi oyunu da var, ilk golde ofsaytı bozdu mesela. Ben performansından çok memnunum"