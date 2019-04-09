Ersun Yanal'dan Galatasaray'a bambaşka kadro

Fenerbahçe, birçok pozisyona girdiği Ankaragücü maçında 1 puanı, Hasan Ali Kaldırım’ın golüyle kurtardı.

Başkent’ten hayal kırıklığıyla dönen Sarı-Lacivertliler, pazar günkü Galatasaray mücadelesinin havasına girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerine 1 gün izin verse de kendisi ve ekibi, derbinin planlamasını yapmaya başladı.

Yanal, dev mücadelede kadroda kritik değişiklikler yapmayı planlıyor.

Aslantepe kahramanı Jailson

“Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin havası başka olur” görüşündeki Ersun Yanal, tecrübeli isimlere yönelmeyi planlıyor.

Bunların başında da Kadıköy’de sadece Galatasaray’a karşı değil, Beşiktaş derbilerinde de yenilgi yüzü görmeyen Volkan Demirel geliyor.

Tecrübeli file bekçisinin pazar günkü karşılaşmada eldivenleri giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Orta sahada da Jailson formaya yakın.

Sambacı, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelede müthiş bir gole imza atarken, oynadığı futbolla da skorun 2-0’dan 2-2’ye gelmesinde büyük pay sahibi oldu

Valbuena bu maçları sever

Sarı-Lacivertliler’de derbide formaya göz kırpan bir diğer isim de Mathieu Valbuena...

Fransız oyuncu, Fenerbahçe’ye geldiğinden beri birçok kez eleştiri alsa da büyük maçlarda farklı bir futbol sergiledi.

Fransa kariyerinde de birçok derbiye çıkan ve bu tarz atmosferlere alışık olan yıldız futbolcu, Galatasaray karşısında 11’deki yerini alabilir.

Ayrıca Valbuena, sezonun ilk yarısındaki mücadelede 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Dirar beke geçebilir

Faslı futbolcu, bu sezon birçok maçta olduğu gibi Ankaragücü karşısında da ikinci yarıda sağ bekte görev yapmıştı.

Nabil Dirar, İsla’nın hem kötü performans sergilemesi hem de sakatlık yaşaması nedeniyle Galatasaray karşısında bu kez maça savunmanın sağında başlayabilir.

Ersun Yanal bu konudaki kararını taktik idmanlar sonrası verecek.