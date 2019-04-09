Evkur Yeni Malatyaspor dijitalleşti

Turkcell ve E.Y. Malatyaspor Kulübü arasında yapılan dijital işbirliğiyle sarı-siyahlıların dijitalleşme süreci başladı.Turkcell, futbol kulüplerinin dijitalleşmesi için yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Yapılan şirket açıklamasına göre daha önce Trabzonspor, Galatasaray ve Bursaspor’la dijital iş birlikleri yapan Turkcell, şimdi de E.Y. Malatyaspor’un dijitalleşmesini sağlayacak.Anadolu kulüplerinin dijitalleşmesi için de çalışmalarını sürdüren dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, takımını desteklemek isteyen E.Y. Malatyasporlular’a iki özel paket satışa sundu. Malatyaspor’a gönül veren Turkcell’lilerin yeni bir hat almaya gerek duymadan satın alabilecekleri ‘4-4’lük Sarı’ ve ‘4-4’lük Siyah’ adı verilen dijital paketler sayesinde taraftarlar, Turkcell’in dijital servislerinden ayrıcalıklı olarak yararlanabilecek ve takımlarına da gelir oluşturacak.“EVKUR YENİ MALATYASPOR’LA İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”Konuyla ilgili olarak Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Dünya futbolu dijitalleşme adımlarını çok hızlı atıyor. Spor kulüplerimizin dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilir duruma gelmeleri için bu değişime hızla ayak uydurmaları gerekiyor. E.Y. Malatyaspor’un dijitalleşme süreçlerinde kendileriyle işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sarı-Siyahlı taraftarlar bir yandan takımlarını desteklerken bir yandan da GollerCepte, fizy, BiP, lifebox gibi Turkcell’in dijital servisleriyle ihtiyacı olan hizmetlere kolayca ulaşabilecek. İşbirliğimiz Evkur Yeni Malatyaspor kulübüne ve taraftarlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.(İHA)