Conte'den rekor talep

Inter'den Antonio Conte bombası geldi.Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter başkanı Steven Zhang, genel menajer Beppe Marotta'ya Conte'ye teklif götürmesi talimatı verdi.

10 milyon euro istedi

Son olarak İngiliz ekibi Chelsea'yi çalıştıran ve şu an boşta olan 49 yaşındaki teknik adam ise Inter'den yıllık net 10 milyon euro talep etti. Bu rakam şu anda İtalya'nın en çok kazanan teknik direktörü olan Massimiliano Allegri'nin kazandığı paradan 3 milyon euro daha fazla...

Luciano Spalletti'ye 25 milyon euro ödemek zorunda!

Inter'in Conte'yi getirmek için sadece ona ödeme yapması yeterli değil. Şu anki teknik adam, bir başka İtalyan Luciano Spalletti'yi bu yaz gönderirlerse Milano ekibi 60 yaşındaki teknik adama 25 milyon euroluk bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Spalletti'nin Inter'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.