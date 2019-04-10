Beşiktaş başkan adayı Aydoğan Cevahir, Cumhuriyet'e konuştu: Hodri meydan

Beşiktaş kongresi için zaman daralıyor. Kongre tarihi 12 Mayıs olarak belirlendi. Adaylardan Hürser Tekinoktay birkaç gün önce gazetemize ziyarette bulunmuş önemli açıklamarın altına imza atmıştı. Tekinoktay’dan sonra Cumhuriyet’in kapısından içeriye bu kez Aydoğan Cevahir girdi. Beşiktaş’ta doğmuş Beşiktaş’ta büyümüş gerçek Beşiktaşlılardan birisi Cevahir. Dayısı Gürcan Yılmaz, Beşiktaş genç takımında oynamış, amcası Hüseyin Cevahir, Gazi Akınal’ın istifasından sonra başkanlık yapmış. Aydoğan Cevahir’in ilk kongre üyeliği 1981 yılıdır. Fakat ilk seçimde oy kullanamamış. Cevahir, buna neden olarak yönetici Sedat Kesen’in o gün 200 kadar kişinin üye kartlarını yaktığını söylüyor. Aydoğan Cevahir 10 yıl sonra yeniden kongre üyesi olmuş, 2007 yılında da divan kurulu üyeliği hakkını almış. İngiltere’de üniversitede okurken dahi Beşiktaş maçlarını kaçırmaz, hafta sonu uçağa atlar İstanbul’a gelirmiş. Aydoğan Cevahir, Yeniköy, Sarıyer, Feriköy, Tarabya ve Kireçburnu’nda yöneticilik görevlerini üstlenmiş. Bugün halen fahri başkanlığını sürdürdüğü Kireçburnu, Süper Lig’de oynayan tek mahalle takımı.

‘Mali ve idari açıdan kötü yönetildi’

Beşiktaş’ın mali durumu ilk gündem maddemiz.. Aydoğan Cevahir’in açıklamaları şöyle:

* Beşiktaş uzun yıllar hem mali hem idari açıdan kötü yönetildi ve bugünlere gelindi. Beşiktaş’ın AŞ’sinde 3 milyon kâr gözüküyor, bu asılsız. Çöküntü 2001 yılında Serdar Bilgili’yle başlıyor. Seba kulübü 6 milyon borçla bırakıyor, Serdar Bilgili 2004 yılında borcu 30 milyon Dolara çıkartıyor. Yıldırım Demirören geçiyor kulübün başına (2004-2012 arası). Borç 242 milyon Doları buluyor. Rezalet ötesi. 2012-2019 Fikret Orman borç 600 milyon Dolar. Stat 160 milyon Dolara mâl oldu deniliyor. O stat o paraya mâl olmaz. 60 bilemediniz 70 hadi 100 milyon Dolar harcandı. Geri kalan 60 milyon nereye gitti? Rakamlar büyüyünce bankadan çekilen paraların faizi de büyüdü ve Beşiktaş sadece faiz ödemek için faaliyet gösteren kulüp haline getirildi. Denetleme kurulu görevini yapmadı. Fikret Başkan ‘Adaylar çıksın görelim’ diyordu. Evet çıktım. 12 Mayıs’ta karşısında olacağım. Bir başkan kongre üyesine, ‘Pusuya yattınız, çetesiniz’ diyemez. Şimdi hodri meydan deme zamanı. Ben de hodri meydan diyorum. Fikret Orman bugüne kadar vermediği paraların hesabını umarım o gün verir. Personel, oyuncular aylar oldu paralarını alamıyor. Yabancılar FIFA’ya paralarını alamadıkları için kulübü şikâyet etti. Yüzünüz hiç kızarmadı mı?”

‘İhalelerde usulsüzlük var’

* Statla ilgili yapılan ihalelerin hepsinde usulsüzlük var. (Mekanik tesisat, elektrik çatı kaplama. Zemin, ses düzeni, betonarme gibi) Baştan aşağı hepsi Beşiktaş İnşaat AŞ ile gerçekleşti. Bu AŞ şimdi kapandı. Bu konuda Fkret Orman’dan açıklama bekliyorum. Duydum ki birileri iyi nemalandılar.”

‘Halka ineceğim’

Başkanlığa ilk kez aday olan Aydoğan Cevahir, projeleriyle ilgili şunları söyledi:

* Projelerim hazır. Sporcu sağlığı benim için çok önemli. Türk Kalp Vakfı’nın başında olan Kenan Güven’le görüştüm. Bütün eski Beşiktaşlılar yeni Beşiktaşlılar burada kalp taramasından geçecek. Divan Kurulu üyeleri de bundan yararlanabilecek. Altyapı geleceğimiz. Fulya’dan taşınacağız. Yeni İstanbul Havalimanı’na yakın bir yerde arazimiz hazır. 8 futbol sahasından oluşan bu yerde gençlerimizi yetiştireceğiz. Futbol fabrikası burada olacak. Üretimimizi ancak böyle yapabiliriz. Uçuk rakamlara artık paydos deme zamanı gelmiştir. Biliyorsunuz Seba ve Serpil Hamzi Tüzün dönemlerinde kendi çocuklarıyla Beşiktaş çok sayıda şampiyonluk kazanmıştır. Sosyal derneklerimiz olacak. Tesislerde üyelerimiz konaklama imkânı bulacak. Beşiktaş’ın şu anda toplam 159 derneği bulunuyor (Resmi kulüpten tescilli). Bugün baktığımızda Tunceli’nin yüzde 80’i Beşiktaşlı. Burada da Beşiktaşlılar Derneği’ni açacağım. Halka ineceğim. Beşiktaş halktır. Beşiktaş halkın takımıdır. İtalyan firmasıyla görüştüm. Başkan olmam halinde 50 milyon dolarlık anlaşmaya imza atıyoruz. Şu an resmi para akışı yapılmıyor. Hukukçularla bunun önünü açmak için görüşüyorum.”

‘Beşiktaşlı olmayanlar üye yapıldı’

* Beşiktaşlı olmayanlar bu kulübe üye yapıldı. Sayıları 5 bin 200 kadar. Denetleme kurulundan rapor geldi. Bunlar Beşiktaşlı değil dendi. Yani kongreyi Beşiktaşlı olmayan Beşiktaşlı kongre üyeleri belirleyecek. Bu üyeler Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde üye yapılmışlardır. En az 4 bini oy kullanacak. Bunlardan oy olacağımı hiç sanmıyorum. Bugün dışarda 100 binlerce Beşiktaşlı kulübe üye olmak için bekliyor, fakat hepsi kapıdan geri çevriliyor. Çifte standart uygulaması yapılmış. Bunların hepsini üye yapacağım. Toplantıları kapalı kapılar arkasında yapmayacağım. Açık, şeffaf objektif olarak bütün olup biteni medyayla paylaşacağım. Beşiktaş’ı, Beşiktaşlıyı üzmeyeceğim. Ocak ayı sonu itibarıyla aidatını yatıranların sayısının 11 bin 750 olduğunu öğrendim. Dışarıdan yapılan üyelerden dolayı seçime dezavantajlı gireceğim. Keşke bunlar olmasaydı. Beşiktaşlıların gece uyumaya gündüz oturmaya vakti yok artık. Dünyanın en değerli kulübü olmak buna adanmış bir taraftarlık kültürünü oluşturmak için sorumluluk alıyoruz. En büyük kaynağımız insan diye düşünürsek bilim dili, varlık dili, cesaret dili, insanlık dili, performans dili ve ve bizim dilimizle vardan yola çıkacağız.”

‘Yerli hocadan yanayım’

* Çok yabancının gelmesinden yana değilim. Ülkeye katkıları olmuyor. Mitrovic’e 4.2 milyon Dolar verildi, ortalarda yok. gelmesiyle gitmesi bir oldu. Yabancı teknik direktör külfet. Yerli hocadan yanayım. Beşiktaş’ın efsaneleri var. Onları göz ardı edemeyiz.