Messi ve Ronaldo avantajlı

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlarla çeyrek final eşleşmelerinde ilk mücadeleler tamamlandı. Juventus, Ajax'a konuk oldu. 45. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçen İtalyan temsilcisi ikinci yarının hemen başında Brezilyalı David Neres'in golüne engel olamayınca maç 1-1 sonuçlandı ve Siyah-Beyazlılar evine avantajlı döndü. Gecenin bir diğer maçında ise Manchester United evinde Barcelona'yı ağırladı. Katalan ekibi 12. dakikada Luke Shaw'un kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı. Manchester United, maçı kaleye isabetli şut atamadan tamamladı.