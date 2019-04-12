Karadeniz fırtınası esmeye devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Bursaspor'u Abdülkadir Ömür'in 30 metre mesafeden kaydettiği golle 1-0 yenerek üç puanı aldı ve ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Bordo-Mavililer puanını 49'a yükselterek Avrupa potasındaki yerini sağlamlaştırırken, Bursaspor 28 puanda kalarak küme düşme korkusunu iyiden iyiye hissetmeye başladı. Yeşil-Beyazlılar bu sonuçla üst üste 3. kez mağlup oldu ve yeni teknik direktör Mesut Bakkal ilk maçında galibiyetle tanışamadı.

PEREIRA İLK 11'DE

Trabzonspor'da ise teknik direktör Ünal Karaman son olarak oynadıkları ve 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inden yalnızca mecburi olarak bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kamil Ahmet'in yerine savunmanın sağında Joao Pereira'yı görevlendirdi. Sakatlıkları devam eden Onazi ve Filip Novak da kadroda yer almadı.



CAN BARTU UNUTULMADI

Dün hayata gözlerini yuman Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu Bursaspor Trabzonspor maçı öncesinde unutulmadı. Mücadele öncesinde Bartu için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca her iki takım oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan minikler, Türk polis teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle emniyet güçlerinin kıyafetleriyle seremonide yer aldı.

TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bursaspor'un Trabzonspor'u ağırladığı mücadeleye tribünler ilgi gösterdi. Maç için satışa çıkardığı biletlerden Bursaspor beklediği ilgiyi görememesine karşın, kombineli yeşil beyazlı taraftarlar tribünlerde yer aldı. Maçı 20 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip etmesi bekleniyor. Öte yandan tribünlerdeki boşluklar da dikkat çekti. Özellikle maraton tribünlerinin bir bölümü ve TOFAŞ tribününde geniş boşluklar görüldü. Trabzonspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Her iki takımın taraftarı da birbirlerine yönelik tezahüratlarda bulunurken, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dostluk rüzgarları esti. Ayrıca bordo mavili taraftarlar, kafileyi otelden çıkışında maça yoğun sevgi gösterileriyle uğurladı.

BURSASPOR BASKETBOL TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu erken ilan ederek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursaspor Basketbol takımı sahaya indi. Bursaspor Basketbol takımının oyuncuları ve teknik heyeti, maç öncesinde hep birlikte tribünleri dolaşarak selamladı. Yeşil beyazlı taraftarların da takıma ilgisi ve tezahüratı yoğun olurken, aynı zamanda oyuncular taraftara üçlü çektirerek keyifli anlar yaşadı.

MESUT BAKKAL'IN İLK MAÇI

Bursaspor'un hafta içerisinde anlaşma sağladığı ve sezon sonuna kadar takımı emanet ettiği Teknik Direktör Mesut Bakkal, ilk kez yeşil beyazlı ekibin başında görev alıyor. Deneyimli çalıştırıcıya tribünler yoğun ilgi gösterirken, Mesut Bakkal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Mesut Bakkal, bu sezona Aytemiz Alanyaspor'un başında başlarken, 11'inci hafta sonrası görevden ayrılmıştı.





BURSASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0

STAT: Bursa Büyükşehir

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz, Serkan Çınar (VAR)

BURSASPOR: Okan, Latovlevici, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç (dk. 78 Umut Nayir), Saivet, Tunay (dk. 46 Lima), Yusuf, Sakho

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay (dk. 46 Abdülkadir Ömür), Yusuf, Anthony Nwakaeme, Ekuban

SARI KARTLAR: Aytaç (Bursaspor); Sosa (Trabzonspor)

GOL: Dk. 68 Abdülkadir Ömür