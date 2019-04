Elveda Sinyor...

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin hem futbol, hem basketbol alanlarında efsaneleşen ismi Can Bartu hayatını kaybetti. Can Bartu için tüm maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak ve oyuncular siyah bant takacak. Ay-Yıldızlı formayı 26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe’de uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya’da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Onun döneminin insanları, defalarca anlattılar bana Can ağabeyi, hem futbol hem de basketbol yıllarını. Herkesten o kadar güzel sözler işittim ki. Birkaç kez de özel davetlerde karşılaşmıştım Sinyor’la. Saygıda kusur etmedim, ceketimin düğmelerini ilikleyip elini sıkmıştım. Tıpkı Can Bartu odaya girdiğinde kulüp başkanları dahil herkesin ayağa kalktığı gibi. FB TV’de anılarını zaman zaman dinlerdim. Kulüp kanalında konuşurken dahi takımı ve futbolcuları eleştiren tek insandı Can ağabey. Bu kadar büyük sporcu olması yüzünden sahada gördüğü şeyi beğenmiyordu belki de Sinyor...

‘Onun sevgisiyle büyüdük’

Sarı-Lacivertli kulübün efsane ismi Oğuz Çetin, bu acı kayıpla ilgili duygularını NTV’de yayımlanan ‘Sporun Not Defteri’ programına telefonla bağlanarak aktardı. İşte Oğuz Çetin’in o sözleri: “Futbol değerlerini ömrü boyunca taşımış ve Fenerbahçe değerlerini her daim taşımış, bizlere de yol göstermiş bir abimizdir. Kaybettiğimiz için çok ama çok üzgünüm. Can Bartu’nun bendeki yeri hep farklıdır. Benim babam da profesyonel futbolcuydu. Can ağabeyle karşılıklı senerlerce oynadı. Ben doğduğumdan itibaren inanılmaz bir Fenerbahçe ve Can Bartu sevgisi ile büyüdüm. Hatta ağabeyimin ismini bundan dolayı babam ‘Can’ koymuştu. Bu haberi de okudular; “Türk sporunun efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti.” 1993’te oğlum dünyaya geldi. Benim ağabeyimin ismi Can’dı. Ben de oğlumun ismini Bartu koyarak onun adını ailece yaşatmak istedik. Hatta evimize geldiğinde Bartu’yu kucaklayarak onu sevmesi çok hoşuma gitmişti. Can Bartu bana bir kaptanın nasıl davranması gerektiğini öğreten isim oldu. Özellikle fırçalarını çok yemişimdir. Beni doğru yolda tutan onun uyarıları olmuştur. ”

Metin Oktay hayranıydı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir’in Sinyor’la ilgili yazmış olduğu yazısından bir bölümü aktarmak istiyorum sizlere; “Hayatımda gördüğüm en şık giyinen adamlardan birisiydi. Yıllarca top koşturduğu İtalya’nın adeta moda temsilcisiydi. Fiorentina ve Lazio’da forma giymişti. İtalya, kendisine Can demez ‘Kan’ derdi. En büyük rakipleri Galatasaray’a tek kelime laf etmemiştir. Metin Oktay’ın hayranıydı. Eğilip bükülmezdi, gerçek bir İstanbul beyefendisiydi.”

‘İyi ki F.Bahçeli’ydi’

F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım ile birlikte Can Bartu’nun evine taziyeye gitti. Yıldırım kısa bir süre sonra evden ayrıldı. Daha sonra eve yöneticileriyle birlikte başkan Ali Koç geldi. Koç, Can Bartu’nun eşi Güler Hanım’a taziyelerini iletti. Ali Koç yaptığı açıklamada, “Can Bartu kişiliğiyle, tarihiyle, yaptıklarıyla ve de spor hayatından sonraki F.Bahçe’deki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı. İyi ki Fenerbahçeli’ydi. Bizlere çok şey kattı” dedi. Teknik heyet ve futbolcular da Bartu’nun evine taziye ziyaretinde bulundular.

Efsaneyi uğurluyoruz

‘Sinyor’un vefatı spor, sanat ve siyaset camialarını üzüntüye boğdu. 4 Büyükler, spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere birçok isim ve kulüp Can Bartu için taziye mesajı yayımladı. Can Bartu’nun cenazesi öğlen (bugün) namazında Altunizade Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak ve naaşı Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. F.Bahçe Kulübü bugün saat 10.30’da Saracoğlu Stadı’nda tören düzenleyecek. Ayrıca 19.30’da da 1907 tribününde Can Bartu için dua okunacak.

Öğlen futbol akşam basketbol

Can Bartu, 30 Ocak 1936 yılında İstanbul’da doğdu. Spora Fenerbahçe’nin genç takımında basketbol oynayarak başlayan Bartu, daha sonra Fikret Arıcan’ın aracılığıyla Fenerbahçe’de futbol oynamaya başladı. Önce basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı’nda Ay-Yıldızlı formayı giydi. 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe’nin hem birinci takımında futbol hem de basketbol oynayan Can Bartu’nun İnönü Stadı’nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı’ndaki basketbol maçına gittiği çoktur. F.Bahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu mukavelesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Bartu, 1’i genç, 5’i A milli olmak üzere 6 kez basketbol milli takım formasını giydi. F.Bahçe’de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Can Bartu, 1961 yılında İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1961-1962 sezonunda Fiorentina (14 maç, 2 gol), 1962-1963 sezonunda Venezia (30 maç, 8 gol), 1963-1964 sezonunda yeniden Fiorentina (10 maç), 1964-1967 yıllarında ise üç sezon Lazio’da (46 maç, 4 gol) oynayan Can Bartu, burada ‘Sinyor’ lakabını aldı. İtalya’da 6 yıl oynadıktan sonra yeniden F.Bahçe’ye dönen Sinyor, 1970 yılında jübile yaptı. Bartu, Sarı-Lacivertli formayla 330 maçta 162 gol kaydetti. A Milli Futbol Takımı formasını 26 kez giyen Can Bartu, 6 gol kaydetti. Bükreş’te 2 Kasım 1958’de yapılan Romanya maçında kaleci Turgay Şeren’in sakatlanıp oyundan çıkması üzerine 76. dakikada milli takım kalesine geçen Can Bartu, 85. dakikada Ahmet Berman’ın ters vuruşuyla bir gol yedi. Can Bartu, böylece milli takımda hem gol atan hem gol yiyen tek futbolcu oldu. Bartu, futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yaptı. 2009 yılında Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yönetim kurulunun önerisiyle yapılan oylama sonucunda Samandıra Kamp Merkezi’ne Can Bartu’nun ismi verilmişti.

‘Sahaların asili’

Duayen spor yazarı İslam Çupi 1970 yılında Sinyor’un ne kadar yetenekli olduğunu şu cümlelerle anlatmıştı: “Can Bartu kim ne derse desin, Türk sahalarının gelmiş geçmiş en büyük asilidir. 14 yıl zarfında hiçbir gün futbolun hamalı olmaya yanaşmamıştı. Can’ın ayağındaki top hiçbir maçta sadistçe dövülmemiş, Bartu hiçbir hareketinde etinin kuvvetinden medet ummamıştı.”

‘Can Bartumuzu kaybettik’

Fenerbahçe, efsane futbolcusu Can Bartu’nun vefatı üzerine resmi sitesinden şu mesajı paylaştı: “Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu’yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun.”