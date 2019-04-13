Trabzonspor, son 8 sezonun en iyi performansını gösterdi

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligin 28 haftalık bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, topladığı 49 puanla Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj sağlarken ilk 3 sıra iddiasını da sürdürdü.
Karadeniz ekibi, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonra, 28. haftalar itibarıyla en çok puan topladığı sezonu yaşadı.
- En yakın 47 puan
Trabzonspor, son 8 sezon içerisinde bu sezona en yakın derecesini iki kez 47 puanla elde etti.
2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında 28. hafta sonunda 47 puana ulaşan Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 46, 2012-2013 sezonunda 34, 2013-2014 sezonunda 42, 2015-2016 sezonunda 37, 2017-2018 sezonunda ise 45 puan toplayabilmişti.
- Gözünü üçüncülüğe dikti
Trabzonspor, Bursaspor deplasmanında aldığı 3 puanla gözünü üçüncülüğe iyice dikti.
Haftaya 4 puan gerisinde girdiği Beşiktaş'ı geçmeyi hedefleyen bordo-mavililer, ligin 33. haftasında rakibini kendi evinde konuk edecek.
- Son 8 sezon
Trabzonspor'un son 8 sezonda gösterdiği performans şöyle:
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|Sezon
|Maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Puan
|Sıralama
|2011-2012
|28
|13
|7
|8
|46
|4
|2012-2013
|28
|9
|7
|12
|34
|12
|2013-2014
|28
|11
|9
|8
|42
|4
|2014-2015
|28
|12
|11
|5
|47
|6
|2015-2016
|28
|11
|4
|13
|37
|10
|2016-2017
|28
|14
|5
|9
|47
|5
|2017-2018
|28
|12
|9
|7
|45
|5
|2018-2019
|28
|14
|7
|7
|49
|4