Yıldırım Kaya'dan Fenerbahçe'ye anlamlı destek

Aynı zamanda CHP Spor Kurulu Başkanı da olan Kaya, spor kulüplerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri sunuyor. Amatör spor kulüplerinin yanında, büyük spor kulüplerini de ziyaret eden Kaya, bugüne kadar dört büyüklerden; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı ziyaret etti.

Kaya, Fenerbahçe Spor Kulübü ziyaretinde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a, başlatacakları Fener Ol kampanyasına destek olma sözü vermişti.

Sözünü tutan Kaya, 8 Nisan Cuma günü CEM TV’de katıldığı canlı yayın programında, Fener Ol kampanyasına, CHP Spor Kurulu adına katılım ve destek çağrısı yaptı. Bununla da yetinmeyen Kaya, Fener Ol Kampanyasına hem kendi, hem de Fenerbahçeli torunu Kaya Açık adına bağışta bulundu.

Fener Ol kampanyasına kendi adına 1000 TL, Fenerbahçeli torunu Kaya Açık adına da 100 TL’lik bağışta bulunan Kaya, “Ben bir Galatasaraylı olarak ‘Fener Ol’ kampanyasının başarılı olması için destek veriyorum. Herkesi de destek olmaya davet ediyorum. Fenerbahçe’nin UEFA Finansal Fair Play şartlarını yerine getirerek Avrupa kupalarına katılım hakkını koruması için siz de birer ‘Fener Ol’un “ çağrısı yaptı.



