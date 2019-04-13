Fatih Terim ve Şenol Güneş, Can Bartu'ya dair konuştu

Can Bartu'nun cenazesinden sonra Fatih Terim ve Şenol Güneş de gazetecilere konuştu. Terim, "Son yıllarda değerleri korumak adına büyük çaba sarf ettiğimiz isimlerden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" derken, Şenol Güneş ise, "Üzüntülü bir gündeyiz. Çok değerli abimizi, değerimizi kaybettik. İmtihanı güzel verdi, inşallah aynı imtihanı bizler de verebiliriz. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.