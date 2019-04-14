Ankaragücü altın değerinde 3 puanı aldı

Konuk ekip Ankaragücü, 77.dakikada Tyler Boyd ve 90+5.dakikada İlhan Parlak'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Ankaragücü aldığı bu galibiyetle puanını 35’e yükseltirken, Kayserispor haftayı 36 puan ile kapattı.

İlk yarıdan dakikalar

10. dakikada kontra atak sonrasında bir anda sol çaprazda Moulin ile pozisyon bulan Ankaragücü’nde altı pas içine çevrilen pası son anda Kucher uzaklaştırdı.

12. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Varela’nın rakibinin üzerine gidip sağına çektikten sonra ceza alanı içi sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şutu yan ağlarda kaldı.

17. dakikada Deniz Türüç’ün akıllı bıraktığı top sonrasında ceza alanı yayı dışında Chery’nin yerden köşeye sert gönderdiği şutuna Altay iyi uzandı ve direk dibinden bu şutu kornere çeldi.

22. dakikada Ankaragücü savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Chery, yine ceza alanı yayı dışından kaleyi yokladı ve Altay bu defa üzerine gelen topta da hata yapmadı.

26. dakikada Sağ kanattan Kitsiou’nun ceza alanına paralel gönderdiği etkili ortasına penaltı noktası civarında Boyd kafa vuruşunu yaptı ancak üzerine gelen şutta Lung hata yapmadı.

27. dakiakda Boyd’un sağ kanattan içeri gönderdiği ortasını Levent uzaklaştıramadı ve Şamil’den seken top altı pas dışında Sadaev’in önünde kaldı. Rus oyuncunun dönüp kaleye göndermek istediği şutu yandan auta çıktı.

29. dakikada Sadaev’in ceza alanı dışından savunmanın üzerinden gönderdiği pasında Pinto, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden şutu az farkla uzak köşe dibinden auta çıktı.

42. dakikada Moulin’in savunma arkasına gönderdiği şık pas sonrası Kitsiou pozisyona girdi ve altı pas içine yerden göndermek istediği ortasını Kana Bıyık zamanında müdahalesi ile topu kornere çeldi.

43. Kitsiou, köşe vuruşu sonrasında yine sağ çaprazda pozisyona girdi ve bu defa kaleyi denedi ve direk dibine gönderdiği sert şutu Lung çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

50. dakikada sol kanattan Kucher’in ortasına kimse dokunamadı ve arka direkte top Levent’in önünde kaldı ancak şut çekmekte geç kalınca Pazdan yattı ve topu uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç, yakın direk dibine gönderdi ancak Altay, adeta uzadı ve bu şutu ağlara gitmeden çıkarmayı başardı.

74. dakikada sağ kanattan gönderilen etkili ortaya arka direkte Kulusic’in yaptığı boş pozisyondaki kafa vuruşu direk dibinden auta çıktı.

76. dakikada sol çaprazdan rakip ceza alanına giren Deniz Türüç, kaleci ile karşı karşıya kaldığında kaleye vurmak yerine içeri çevirdiği topunu Pinto altı pas içinden uzaklaştırdı.

77. dakikada Stelios Kitsiou’nun savunma arkasına gödnerdiği yüksek topu iki rakibinin arasından kontrol eden Boyd, kaleci kalesinden çıkınca topa dokundu ve Lung’un üzerinden topu boş ağlara gönderdi.

90+6. dakikada Aydın Karabulut'un asistinde topu boş kaleye bırakan İlhan Parlak farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmayı Ankaragücü 2-0 kazanmayı başardı.