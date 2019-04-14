Rıdvan Dilmen: Maç 11'e 11 olsa...

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan spor programında Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Devre arasında Ali Palabıyık dağıldı demiştim. Fenerbahçe Mehmet Topal'dan dolayı 9 kişi kalması lazım. Golden önce Feghouli pozisyonunda faul var. "Hakem insandır" diye böyle bir şey yok! Sen gördüğünü çal yeter. Ali Palabıyık'ı ben gördüğünü çalan, etki altında kalmayan bir hakem sanıyordum. Bugün skora göre maç yönetti"

"Fernando Muslera, Skrtel ile çarpıştı. Skrtel kenara gitti. Gol Fenerbahçe 9 kişi kalınca oldu. Linnes sakatlandığında 3 dakika oyun durdu. Tecrübeli bir kaptan, Linnes ve Feghouli'yi çıkardın mı oyundan diyecekti. Profesyonel futbol bu, tecrübeli olacaksın"

"Mehmet Topal'ın hareketine kart çıkaramadı"

Hasan Ali'nin pozisyonun hakem ilk önce elini arkaya götürdü ama sonra sarı verdi. Bülent Yıldırım da VAR'dan söyleyince kırmızı çıktı. Ali Palabıyık'ın aklı orada kaldı. Ardından sarısı olan Mehmet Topal'ın Linnes'e yaptığı harekette kart çıkaramadı"

"Hasan Ali atılınca her şey Galatasaray lehine döndü"