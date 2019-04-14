Abdurrahim Albayrak: Bir takım şampiyon ilan edilecekse boşuna uğraşmayalım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılıların İkinci Başkanı Albayrak, hakemlere tepki göstererek, ''Konya maçında verilen penaltıda ısrarla yan hakem orta hakeme hocam temiz diyor ikinci sefer temiz diyor. Başkanımızın ve hepimizin ısrarıyla VAR ile arasındaki konuşma bir türlü açıklanmadı. Bugünlere gelindi. Bu hafta oynanan Rizespor maçında Rizespor'un 2 tane penaltısı verilmiyor ve takımımızın bu hafta Rizespor'la olan maçı ve o futbolcular cezalı duruma düşürülüyor. Hakikatten yazıktır günahtır. Linnes'e yapılan hareket yüzde bin kırmızı karttır. Bunu milyonlarca insan söylüyor. Fenerbahçe'nin golünden önce Feghouli'ye yapılan yüzde yüz faul ayağına basılıyor. Ne hikmetse bir türlü faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor bir netice alınmıyor. Bir pozisyonda hakem ilk önce kırmızı kart çıkartmak istiyor sonra vazgeçiyor sonra sarı kart çıkartıyor. Çıkarttıktan sonra var ile konuşup kırmızı karta çeviriyor'' dedi.

Açıklamalarına devam eden Albayrak, "Arkadaşlar bildiğim çok şey var. Bana söylenen de bir çok şey var. Türk futbolu adına üzgünüm. Zamanı gelince çok şey paylaşacağım" ifadelerini kullandı.