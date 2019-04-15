Galatasaray'dan VAR çağrısı

Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında dün akşam Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlarken 90 dakikanın sonucundaki 1-1'lik skor iki takımı da mutlu etmedi. Galatasaray camiası hakem Ali Palabıyık'ı Mehmet Topal'ın Martin Linnes'e müdahalesi ve Fenerbahçe'nin golünden önceki Dirar-Feghouli mücadelesi için sert şekilde eleştirirken Sarı Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la birlikte MHK Başkanı Sabri Çelik’le görüştü. Derbiyi ‘Kara Pazar’ olarak tanımlayan Cengiz, VAR kayıtlarını istediklerini ifade etti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı camia maçın hakeminin yönetimiyle ilgili olarak sert açıklamalar yaparken, Başkan Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la birlikte MHK Başkanı Sabri Çelik’le görüştü. Görüşmede MHK Yönetim Kurulu Üyeleri Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu da yer aldı. Toplantı çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Açıklama yapacağız. Görüşme, ‘Kara Pazar’la ilgiliydi diyebilirim. Genel bir görüşme yaptık ve hem de görevlerinde hayırlı olsun dedik. Açıklama yapacağız bu konularla ilgili olarak. Emeğinize olan saygıdan dolayı burada durup konuşma yaptım. İnan edin gidip görüşmemizi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz konuştuk. Sabri Bey, Mustafa Bey ve Muhittin Bey’le görüştük. VAR kayıtlarının görüşmelerini talep ettik” ifadelerini kullandı.

"VAR kayıtları incelensin"

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu. Sarı-Kırmızılı kulüp, "VARKayıtlarıAçıklansın" etiketiyle VAR kayıtlarının açıklanması yönünde çağrısını dile getirdi.

Öte yandan Galatasaray, dev derbide yaşanan hakem hatalarına ilişkin video da hazırladı. Sarı-Kırmızılı kulüp hazırladığı videoda 18. dakikada Younes Belhanda'nın gördüğü sarı kartı, 28. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın Feghouli'ye yaptığı sert harekette sarı kart görmediği pozisyonu, 56. dakikada sarı kartı olan Mehmet Topal'ın Linnes'e yaptığı yaptığı hareketi, 70. dakikada Skrtel, Onyekuru'nun ayağına basmasına rağmen Onyekuru'nun kart görmesini, Skrtel'a gösterilmesi gereken sarı kartın gösterilmemesini, 71. dakikada Fenerbahçe'de Eljif'in golü öncesi Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı faulü, 90. dakikada normal şartlarda oyun dışı kalması gereken Mehmet Topal'ın Diagne'ye ceza sahasında yaptığı faulü içeren bir video paylaştı.

İşte o paylaşım: