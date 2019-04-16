"Hakem beni atmak için fırsat kolluyor”

Galatasaray’da Belhanda’nın oyundan atılmaması için Fenerbahçe derbisinde oyundan alınması çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Teknik direktör Fatih Terim’in, “Belhanda ilk yarıda ‘Hocam ben atılırım büyük ihtimalle’ dedi. Ben de ‘Devre arasını bekle’ dedim” diyerek açıkladığı bu değişikliğin perde arkası belli oldu.

Buna göre Faslı futbolcu, karşılaşmanın 18. dakikasında gördüğü karttan sonra huzursuz oldu ve oyuna kendini veremedi. 18. dakikadaki bu kartın ardından bir pozisyonda Serdar Aziz’le girdiği mücadelede sarı-lacivertli futbolcunun acılar içinde kendini yere bırakması sonrasında Faslı futbolcu, “Atılırım” endişesini yakından hissetti.

Çünkü maç öncesi teknik kadro, “Üzerine oynayacaklar ve seni attırmak isteyecekler” uyarısı yapmıştı. Tedirgin olmaya başlayan ve ikili mücadeleden kaçan Belhanda’nın 44. dakikada Hasan Ali’nin atılmasından sonra, sıranın kendine geldiği hissine kapıldığı öğrenildi.

Bu dakikadan sonra Faslı futbolcunun kulübeye doğru gelerek, “Korktuğumuz şey olacak galiba. Hakem beni atacak. Bunu belli etti. Sahada kalırsam takımı yalnız bırabilirim. Çünkü beni atmak için fırsat kolluyor” dediği öğrenildi. Bunun üzerine, devre arasını beklemesi gerektiği söylenen Faslı futbolcuya birkaç dakika daha sahada kalması söylendi.

Daha sonra da Teknik Direktör Fatih Terim, ikinci yarıyla birlikte Emre Akbaba’yı sahaya sürdü.

Derbi notu kırık

Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayıp 1-1 berabere kalan Galatasaray’da performansı vasatın altında kalan isimlerden biri Younes Belhanda oldu. Oyun kurucu bölgesinde maça başlayan Faslı futbolcu, 23 pas denemesi yaparak diğer maçların altında bir rakamda kaldı.

Bunların 14’ünde başarı yakalayan tecrübeli orta saha, 2 şut çekerken, 2’sinde de isabet yakalayamadı. Ayrıca maçın henüz 18. dakikasında sarı kart görmesiyle de riskli bir duruma düşen Belhanda, yüzde 61 gibi düşük bir pas yüzdesiyle oynadı.