Mesut Bakkal daha fazla hücum istiyor





BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligin kalan bölümünde her maça farklı kadro ve taktikle hazırlanacaklarını belirterek, "Gençlerimiz çok iyi herkes oynayacak düzeyde. Takım olarak biraz daha öne gitmemiz gerekiyor. Öne gitmek kaliteyle ilgili değil de biraz yürek işidir." dedi.

Yeşil beyazlılar, 19 Nisan Cuma günü Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacakları maçın hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde sürdürdü.

Bakkal, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlığı bulunan oyuncuların iyileşmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Trabzonspor maçındaki istekli oyundan memnun olduğunu dile getiren Bakkal, şu ifadeleri kullandı:

"İstekli oyunumuzun üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor. Bunun skora yansıyacağını düşünüyorum. Geleli bir hafta oldu ama uzun süredir çalışıyormuş gibiyim, verdiğim bütün şeylere tepki alıyorum, karşılıklı bir saygıları ve yapma isteği var. Özellikle bu maçta kulübenin istekli olması beni inanılmaz derecede mutlu etti. Artık zorlu periyoda girdik. Kasımpaşa ligin en iyi hücum oynayan takımlarından biri. Biz de özellikle üst sıraları kovalayan Trabzon'a karşı ilk devre üstün bir oyun sergiliyorsak bunu orada da yapabiliriz, yapmamız gerekiyor. Yapacak da bir grup var, Stephane Badji cezalı. Bir haftalık süreçte memnunum. Taraftara teşekkür ediyorum, çağrıda bulunduk geldiler, destek verdiler. Bu dönemde herkes üstüne yapıyor, inşallah hep beraber bunu da sonuca yansıtırız bir an önce galibiyet alırız diye düşünüyorum."

Rakiplerine bakmadan kendilerinin maçları kazanmasının önemli olduğuna değinen Bakkal, özellikle iç sahada rakipleriyle önemli karşılaşmalara çıkacaklarını vurguladı.





- "Takım olarak biraz daha öne gitmemiz gerekiyor"





Mesut Bakkal, küme düşme hattındaki rakipleriyle yapacakları maçların belirleyici olacağını aktardı.

Final olarak nitelendirdiği bu maçlardan Kasımpaşa mücadelesine değinen Bakkal, "Kasımpaşa'da Popov var, onu iyi kapatmamız gerekiyor. Her maçta aynı kadro oynayacak diye bir şey yok artık, maçına göre değerlendirme, maçına göre taktik. Gençlerimiz çok iyi herkes oynayacak düzeyde. Takım olarak biraz daha öne gitmemiz gerekiyor. Öne gitmek kaliteyle ilgili değil de biraz yürek işidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakkal, oyuncularının elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını anlattı.

Futbolcu grubundan en iyilerini kullanmak ve bir an önce sonuç almak zorunda olduklarını söyleyen Bakkal, şöyle konuştu:

"Geldiğim gün de espri yaptım; malzemecinin gol atacağını bilsem oynatırım. Şu anda kimin oynadığı değil de oynayanın ne yaptığı önemli. Dinamik ve istekli bir takım var. Takım bütünlüğünü, camia bütünlüğünü ve şehir coşkusunu yakalayan takımlar daha önde gidiyorlar, inanın sahadaki oyundan daha önemli. Hiç bırakmadan inat edip de o enerjiyi yakaladığınız zaman birileri öne geçiyor. Bu da bizde fazlasıyla var, bunun devam etmesi en büyük isteğim. Biz şampiyon bir takımız ve daha fazlasını istiyoruz. Geldiğimiz noktada hem stres hem çocukların psikolojisi hem de galip gelememe gibi bir durum var. Bunların üstünden hep birlikte omuz omuza gelebiliriz."