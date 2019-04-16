Comolli 2 isim için harekete geçti

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer bombaları için şimdiden girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertliler Porto’dan Brahimi ile Everton’un futbolcusu Niasse ile ilgileniyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; özellikle hücum bölgesine takviye yapmak sarı lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli iki transfer için İstanbul’da futbolcuların menajerleri ile görüşme yaptı.

Sarı lacivertlilerde ilk isim Portekiz’in Porto takımında top koşturan Yacine Brahimi.

Sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayabilen başarılı oyuncu istikrarıyla da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Bu sezon toplam 43 maça çıkan Brahimi takımına 12 gol 8 asistle katkı yaptı.

29 yaşındaki futbolcu Porto formasıyla sahaya çıktığı 209 maçta 53 gol, 42 asist üretti.