Ajax mucizesi!

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıldı. 1-1 biten ilk maçın ardından Juventus Stadium'da İtalyan ekibine konuk olan Ajax, Van de Beek ve De Ligt'in golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Juventus'un golü ise dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'dan geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Juventus, 28. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İtalyan ekibi, bu dakikadan sonra turun kapısını ardına kadar aradığını düşünüyordu ki, Van de Beek'in golü Juventus Stadium'da soğuk duş etkisi yarattı. İlk devre bu skorla sona erdi. Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ikinci yarıya Dybala'yı oyundan çıkarıp son haftaların flaş oyuncusu Moise Kean'i sahaya sürerek başladı ancak, bu değişiklik de çözüm olmadı. Ajax, ikinci yarıda çok net pozisyonlar kaçırdı. Beklenen gol 67. dakikada geldi. Ronaldo'nun golünde hata yapan 19 yaşındaki stoper Matthijs De Ligt, takımını 2-1 öne geçirerek hem kendi hatasını affettirdi, hem de çok büyük bir avantajın mimarı oldu. Bu dakikadan sonra iki gol bulması gereken Juventus bastırsa da, net bir pozisyon bulmaktan çok uzaktı ve mücadele 2-1 sona erdi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 9 yıl sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali göremedi.



Günün diğer maçında ise, ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Barcelona, Nou Camp'taki rövanşta dominant bir oyun sergileyerek rakibi Manchester United'ı saf dışı bıraktı. Ev sahibi ekip, Lionel Messi'nin 16. ve 20., Coutinho'nun 61. dakikadaki golleriyle maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Katalan ekibi yarı finalde Liverpool-Porto eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ajax ise, Manchester City-Tottenham Hotspur eşleşmesinin kazananına rakip olacak.