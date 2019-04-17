Trabzonsporlu futbolcular imza gününe katıldı

TRABZON (AA) - Trabzonsporlu futbolcular Olcay Şahan, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak, QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncularımız Olcay Şahan, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak ana sponsorumuz QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza gününde taraftarlarımızla buluştu. Taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği imza gününde futbolcularımız, lisanslı ürünlerimizi imzalayarak taraftarlarımızla fotoğraf çektirdi."