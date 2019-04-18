Haftanın hakemleri belli oldu: Ali Palabıyık...

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbsinde düdük çalan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.
Merkez Hakem Kurulu, bu hafta liglerde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Açıklanan listelere göre geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de derbiyi yöneten Ali Palabıyık'a görev verilmedi. Kadıköy'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, verdiği kararlarla iki kulüp yetkilileri tarafından da eleştirilmişti.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’nun belirlediği atamalara göre Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Kasımpaşa - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 Nisan Cumartesi
16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
21 Nisan Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
22 Nisan Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
(İHA)