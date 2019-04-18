Avrupa Ligi'nde Frankfurt masalı devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, Chelsea, Eintracht Frankfurt ve Valencia yarı finale kaldı. Kupanın flaş takımı Frankfurt, ilk maçta Portekiz'de 4-2 yenildiği Benfica'yı evinde 2-0 yenerek rakibini eleme başarısı gösterdi. Alman ekibinde golleri Kostic ve Rode kaydetti. Kupanın peri masalı Slavia Prag ise güçlü Chelsea karşısında örnek bir mücadele ortaya koydu. İlk maçı 1-0 kaybeden Çek ekibi, rövanşta 3-0 geri düşmesine rağmen maçtan kopmasa da mücadeleyi 4-3 kaybetmekten kurtulamadı. Valencia ise 3-1 galip geldiği ilk maçın ardından evinde ağırladığı Villarreal'i 2-0'la geçti. Son olarak Arsenal, San Paolo'da 1-0 kazanarak İtalyan ekibi Napoli'yi saf dışı bıraktı.