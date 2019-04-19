Trabzonspor’dan taraftara çağrı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda taraftarlarını stadyuma bekliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da, zorlu mücadele öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak destek istedi.Trabzonspor, 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadyumu’nda İstanbul’un 3 büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe müsabakalarında rekor seyirciyle oynadı. Ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda arkasında gördüğü taraftar desteğini Anadolu takımları karşısında oynadığı maçlarda da görmek isteyen Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma ve zirve yarışında verdiği mücadelede taraftar desteğini arkasında görmek istiyor.AĞAOĞLU: "BURALA GELMİŞSEK TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE GELDİK"Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, son haftalarda düşen seyirci ortalamasına dikkat çekerek, "Takımımız Avrupa kupalarına katılma ve zirve mücadelesi veriyor. Takım olarak bu seviyeye gelmişsek bunda taraftarların büyük bir desteği var. Bu bizden çekildiği anda sıkıntı yaşamaya başlarız. Bizi başarıya taşıyacak olan camianın desteğidir. Büyük maçlara ilgi gösterildiği gibi diğer maçlarımızı da ilgi göstersinler. Şehri ve taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.TRABZONSPOR’DA SAAT 16.00 UĞURUTrabzonspor bu sezon sahasında Galatasaray’ı mağlup etiği 4-0’lık maçta 37 bine yakın taraftar izlerken, Fenerbahçe’yi ise 2-1 mağlup ettiği maçı ise 38 bin 477 taraftar izledi. Bordo-mavililerin bu sezonki seyirci ortalaması ise 14 maçta 26 bin 700 oldu. Karadeniz ekibi Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte 8. kez saat 16.00’da sahaya çıkacak. Trabzonspor’’un saat 16.00’da oynadığı maçlar stadyuma gelecek olan taraftarların sayısını etkilese de bordo-mavililer söz konusu saatte oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi bu müsabakaların 6’sını ise kendi evinde oynadı.İşte Trabzonspor’un saat 16.00’da oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:Trabzonspor - Kasımpaşa: 4-2Trabzonspor - Konyaspor: 3-0Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 4-1Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-0Trabzonspor - A.Alanyaspor: 0-2Trabzonspor - Akhisarspor: 2-1BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1(Gökmen Şahin/İHA)