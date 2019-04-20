Herkes VAR, kayıtlar yok!

Galatasaray’ın, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbideki kararlarıyla büyük tartışma yaratan hakem Ali Palabıyık ile VAR Hakemi Bülent Yıldırım’ın arasındaki konuşmaların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanması yönündeki ısrarlı bekleyişi sürüyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın “VAR kayıtları Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kuralları gereğince paylaşılamaz” şeklindeki sözlerini, Sarı-Kırmızılı kulüp, IFAB’ın kendilerine yolladığı resmi yazıdaki “Maç yetkilileri, saha görevlileri ile VAR görevlileri arasındaki iletişime ait kayıtların yayınlanması konusu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun değil, ilgili müsabaka organizatörünün yetkisi dahilindedir” ifadeleriyle çürüttü.

Ancak Galatasaray’ın, TFF yönetiminin halen VAR kayıtlarını neden açıklamadığına yönelik tepkisi sürdürüyor. Konuyla ilgili bazı detaylar ise dikkat çekiyor. Derbiden 2 gün sonra 16 Nisan’da MHK’nin düzenlediği “Süper Lig Hakem ve Yardımcı Hakemleri Nisan Ayı Semineri” başladı. MHK Başkanı Sabri Çelik, önce basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu, sonra vazgeçip 17 Nisan’da TFF’nin resmi internet sitesinden “VAR konuşmalarının yayımlanması konusundaki yetki sadece ilgili lig organizatöründedir” dedi. 18 Nisan’da yine MHK tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri VAR semineri TFF’nin Riva tesislerinde gerçekleştirildi. Ayrıca yine derbiden sonra UEFA Hakem Kurulu Üyesi olan aynı zamanda da MHK Danışmanlığı görevini üstlenen Hollandalı Jaap Uilenberg, Süper Lig hakemlerine eğitim verdi. Tüm bu sıcak gündeme ve MHK ile IFAB’ın topu Futbol Federasyonu’na atmasına rağmen Galatasaray’ın “VAR kayıtları açıklansın” talebine TFF’den henüz hiçbir yetkili cevap vermedi.

Rakip Kayseri

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında bugün Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor’u konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-Kırmızılılarda, kart cezalısı Onyekuru ve Luyindama forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan isimlerden Semih Kaya ile Feghouli’nin durumu maç saati belli olacak. Linnes, Kayserispor maçında görev alması halinde Sarı-Kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.