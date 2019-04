Burhan Karaçam: Fener Ol kampanyası finansal bağımsızlığımızın ilk adımı

“Fener Ol” kampanyası kapsamında İzmir’de gerçekleşen etkinliğe katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, kampanyaya dair güncel açıklamalar yaptı. Fenerbahçe’nin mali bağımsızlığa kavuşması için 4 Nisan’da başlayan kampanyaya verilen destekle ilgili konuşan Burhan Karaçam, “16 Nisan itibariyle 414 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Burada kredi kartıyla yapılan işlem sayısı 59 bin, yurt dışı da dahil gelen EFT ve havale 33 binin üzerinde. Gönüllü bireylerden gelen SMS rakamı 322 bini geçti. Bu rakamlara 2 hafta olmadan ulaştık. Bu rakam bugüne kadar hiç denenmemiş olan modelin ilk 10 günü için çok önemli” diye konuştu.

Sahada görev alan gönüllülerin de desteğiyle kampanyanın tabanda çok olumlu ve pozitif karşılandığını aktaran Karaçam, “Ben gerek bu ay sonu olsun gerek mayıs sonu olsun gerekse bu kampanyanın hedefleri açısından olsun, bu konuda çok fazla bir endişe taşımıyorum. Bugün İzmir’de olduğu gibi belirli aralıklarla çok daha farklı sosyal etkinliklerle camiamızın karşısına çıkacağız ve onların desteklerini, imkanları çerçevesinde alma gayreti içinde olacağız ve alacağımıza inanıyorum. Bu tarihi süreci; aidiyet duygumuzu hiç kaybetmeden camiamızın desteği ve asırlık tarihimizin gücüyle aşacağımıza inancım tam” dedi.



“Finansal bağımsızlığımızın ilk adımı”

“Fener Ol” kampanyasının sarı-lacivertli kulüp açısından finansal bağımsızlığın ilk adımı olduğunu vurgulayan Burhan Karaçam, “Öncelikle bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir proje. Böylesine geniş kitlesel katılımın olduğu bir kampanya dünya spor tarihinde yok. Geleceğimizi güvence altına almak, başarılı bir gelecek inşa etmek için başlattığımız bu proje, finansal bağımsızlığımızın ilk adımı olacak” diye konuştu.

Burhan Karaçam kampanyaya olan ilgiliye dair yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar spor kulüpleri tarafından yapılmış kampanyaları katlayarak geçmiş durumdayız. Fenerbahçe demek işte bu demek. Kulübünün ihtiyacı olan her an gerekeni yapmak demek. Bu camia bunu her fırsatta gösteriyor” dedi.



Çalışkan, “Üzerimize düşeni yapacağız”

İzmir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Çalışkan da kampanya için üzerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade ederek, “3 Temmuz sürecinde olduğu gibi kulübümüze her zaman destek vermekten çekinmedik. Fenerbahçe mali anlamda dara düştüğü günlerde İzmirli taraftarlar olarak Fenerium mağazalarına gidip rekor sayılabilecek düzeyde alışverişler yapıp kulübümüze sahip çıktık. ‘Fener Ol’ kampanyasında da İzmir’in ayrı bir yeri olacağına eminim” şeklinde konuştu.