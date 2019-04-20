Aysal: Yine olsa, yine Kadıköy'de kupa kaldırırdım

Aysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



“İbrasızlık gibi bir olay yaşandı. Genel kurulun kararı demokratiktir ve riayet etmek zorundayız. Kurulun havasından bunu sezip önleyebilirlerdi. Dursun Özbek, genel kurulun mesajı sonrası seçime gitti. Bence aynısı yapılabilir.”



“Şimdiki başkanımız yine aday olur ve kazanma şansı vardı. İbra edilmeyen tekrar aday olamaz diye bir kural var. Olay orada biraz çatallaşıyor. Galatasaray başkanı hassasiyet gösterip gerekli kararı alacaktır. Baskı yapmaya gerek yok.”



"Hakem hataları her zaman olur. Bütün branşlarda olur. Reaksiyon gösteririz ama bunu kulüpler arası bir itişme haline getirmek yanlış olur. Milyonlarca kişinin gönül bağladığı kulüpler bunlar. Üst düzey yöneticiler, bu konuların üzerinde normalde fazla durmazlar. Bunun bir kavga seviyesine getirmelerinden dolayı üzgünüm. Bu tip sorunlar dostlukla çözülür. Başkanlar bir kahve içerler ve bunu çözerler."



“Madem kaldırılmayacaktı kupa, oraya niye getirilip, bekletilsin? Protokol tribününde birçok önemli kişi vardı. O kişiler kupayı vermek için oradaydı. Kupanın verilmesinden daha tabi ne olabilir ki! Bütün bir sezon milyonlarca taraftar, oyuncular ve siz, bu anı bekliyorsunuz. Dünyanın zamanı ve parası harcanıyor. Böyle bir hazırlık içindesiniz. Her şey o kupa için. O kupa kaldırılmayacaksa bu kadar heyecanın yaşanmasına ne gerek var ki! Benzer durumda tabii ki aynısını yapardım”