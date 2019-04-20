Fenerbahçe'de Skrtel ikilemi

2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Martin Skrtel'in sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor. Başarılı futbolcunun Sarı-Lacivertli ekiple nikah tazeleme meselesi ise belirsizliğini koruyor. Sene başından beri menajerleri aracılığıyla yönetimle görüşme yapan Skrtel'in 3 senelik sözleşme istediği, Fenerbahçe'nin ise 1 yıllık kontratta ısrarcı olduğu belirtiliyor. 34 yaşındaki stoper için İtalyan kulübü Parma'nın da devreye girdiği ve Skrtel'e istediği 3 yıllık sözleşmeyi vermeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Skrtel'in yüksek maliyetini de düşürmek istiyor, ancak Slovak oyuncu buna da sıcak bakmıyor.