2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Martin Skrtel'in sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor. Başarılı futbolcunun Sarı-Lacivertli ekiple nikah tazeleme meselesi ise belirsizliğini koruyor. Sene başından beri menajerleri aracılığıyla yönetimle görüşme yapan Skrtel'in 3 senelik sözleşme istediği, Fenerbahçe'nin ise 1 yıllık kontratta ısrarcı olduğu belirtiliyor. 34 yaşındaki stoper için İtalyan kulübü Parma'nın da devreye girdiği ve Skrtel'e istediği 3 yıllık sözleşmeyi vermeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Skrtel'in yüksek maliyetini de düşürmek istiyor, ancak Slovak oyuncu buna da sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'de Skrtel ikilemi
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel'in sözleşme belirsizliği sürüyor.
Yayınlanma tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi, 12:48