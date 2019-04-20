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Fenerbahçe'de Skrtel ikilemi

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel'in sözleşme belirsizliği sürüyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi, 12:48

2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Martin Skrtel'in sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor. Başarılı futbolcunun Sarı-Lacivertli ekiple nikah tazeleme meselesi ise belirsizliğini koruyor. Sene başından beri menajerleri aracılığıyla yönetimle görüşme yapan Skrtel'in 3 senelik sözleşme istediği, Fenerbahçe'nin ise 1 yıllık kontratta ısrarcı olduğu belirtiliyor. 34 yaşındaki stoper için İtalyan kulübü Parma'nın da devreye girdiği ve Skrtel'e istediği 3 yıllık sözleşmeyi vermeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Skrtel'in yüksek maliyetini de düşürmek istiyor, ancak Slovak oyuncu buna da sıcak bakmıyor.

Cumhuriyet İMECESİ