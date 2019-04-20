Fenerbahçe, Antalya'da

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden Fenerbahçe'yi taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 16.30’da Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Havaalanında kafileyi taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.. Futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar özçekim yapmak için birbiriyle yarıştı. Yoğun ilgi eşliğinde otobüse binen teknik heyet ve futbolcular, otele hareket etti.

Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.