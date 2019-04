Tersanespor'un 'Kara Kedi' uğuru

Zonguldak'ta 2. amatör kümede 7 haftadır yenilgisiz tek takım olan Tersanespor'a kara kedi uğur getiriyor. Tersanespor'un antrenörlüğü yapan 52 yaşındaki tecrübeli antrenör Ayhan Hotan, sokakta sahip çıktığı kara kedisini her maça çıkararak rakiplere uğursuzluk getirdiğini kendisine de uğur getirdiğini düşünüyor. Kara kedi antrenör Ayhan Hotan'la her maça çıkarak yedek kulübesinden ayrılmıyor. Takımın maskotu haline gelen kedi Tersanespor'la çıktığı her maçta ya galibiyet ya da beraberlik alıyor.

Tersanespor'un tecrübeli antrenörü Ayhan Hotan, ''Kara kedinin annesine araba çarptı. Ben de sahip çıkarak beslemeye başladım. Sonra kara kediyle beraber maçlara çıkmaya başladık. Onunla beraber çıktığım her maçta ya galibiyet ya da beraberlik aldım. Onun bana uğur getirdiğini rakiplere de uğursuzluk getirdiğini düşünüyorum. Şu anda kara kediyle yenilgi yüzü görmedim. Ömrüm yettiğince ona bakmaya devam edeceğim'' dedi.