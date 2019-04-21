Dilmen: Alanyaspor, tek kale maç yaptı

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Alt bant şöyle olmalıydı. "Alanyaspor 1 Harun 0. Fenerbahçe 6-2 kaybetmesi gerekiyordu. Sergen Yalçın 3 tane değişiklik yaptı. Ben mi geleyim atayım dedi. Sergen Yalçın'ın enerjisi ve kulluğu oyuncu iken de öyleydi. O da kendini geliştiriyor taktiksel açısında. 90. dakikaya kadar oynadı ondan sonrada bari 1-0 bitireyim dedi. Alanyaspor çok hak etti."



"Fenerbahçe ligimizin en kötü top oynayan takımı. Akhisar ve Göztepe bile oynarken heyecan veriyor. Hoca geldiğinde ben ikinci yarının lideri olurum demişti, devre arası transfer yaparım demişti."