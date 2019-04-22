U15 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Uluslararası Delle Nazioni Turnuvası'na katılacak 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya çağrılan futbolcular 25 Nisan Perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak. Türkiye, organizasyonda Japonya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.

28 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde İtalya'da yapılacak turnuvaya katılacak ay-yıldızlı ekipte kadroya şu isimler davet edildi:

"Bayram Kılıç (Osmanlıspor), Sacit Eren Nasuh, Kadir Yiğit, Kerem Kök (Bursaspor), Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz (Galatasaray), Mehmet Emin Kaburga, Nihat Eriş (Kasımpaşa), Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Bilal Musa Şentürk (Medipol Başakşehir), Efe Birinci (Trabzonspor), Emir Ortakaya, Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mustafa Erdilman (Antalyaspor), Yusuf Kabadayı (Bayern Münih), Burak İnce (Altınordu), Umut Yaşar Keçeci, Melih Bostan (Fenerbahçe)"