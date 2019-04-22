Maviler, Hazard'ın alternatifini İspanya'da buldu

Telefoot'ta yer alan habere göre Chelsea, Barcelona forması giyen Philippe Coutinho'yu transfer listesinde ilk sıraya aldı.

Yaz transfer döneminde Hazard'ın Real Madrid'e katılması beklenirken, Chelsea yönetimi Belçikalı oyuncunun yerine Coutinho için nabız yoklamaya başladı.

Coutinho, şu sıralar Barcelona'da eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz hafta oynanan Real Sociedad karşılaşmasında gol sevincini kulaklarını tıkayarak kutladı.

Yaşanan bu gelişmeler ışığında coutinho'nun da Chelsea'ye transfer olmaya olumlu baktığı bildiriliyor.

Maviler, aynı zamanda Liverpool'un da ilgilendiği Nicolas Pepe için de girişimlerini sürdürüyor. (Goal)