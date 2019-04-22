Kapat
A+ A-

Rıdvan Dilmen: Şahane vuruş ve özgüven

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 2-1 yendiği müsabakayı Rıdvan Dilmen NTV'de yorumladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 22:09

Sivasspor 1-2 Beşiktaş Rıdvan Dilmen NTV yorumları


ŞAHANE VURUŞ, ÖZGÜVEN
Şahane vuruş ve özgüven. Çok değerli 3 puan kazandırdı. Top çatala gitti zannettim ben. Bazı goller vardır. Hani nasıl tutamazsın dersin ya! Burada işte vurana bakacaksın. Öyle bir vurdu ki Burak...

ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASI RAHATLADI

Şenol Güneş milli takımla anlaşınca kafası rahatladı. Herkesin kafası rahatladı ve ondan sonraki süreçte 5'te 5 yapan bir Beşiktaş var. Beşiktaş hala kovalıyor. Galatasaray, Konya'ya gidiyor bu hafta ve Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak."

BEŞİKTAŞ'IN EN ÖNEMLİ MAÇIYDI
Beşiktaş'ın en önemli şansı bu maçtı. Eğer Göztepe ile Bursa mucizevi bir şekilde her şeyi yapmasalar Sivasspor ile Fenerbahçe bugün küme düşme potasında içinde olacaklar.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş