Rıdvan Dilmen: Şahane vuruş ve özgüven

Sivasspor 1-2 Beşiktaş Rıdvan Dilmen NTV yorumları



ŞAHANE VURUŞ, ÖZGÜVEN

Şahane vuruş ve özgüven. Çok değerli 3 puan kazandırdı. Top çatala gitti zannettim ben. Bazı goller vardır. Hani nasıl tutamazsın dersin ya! Burada işte vurana bakacaksın. Öyle bir vurdu ki Burak...

ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASI RAHATLADI

Şenol Güneş milli takımla anlaşınca kafası rahatladı. Herkesin kafası rahatladı ve ondan sonraki süreçte 5'te 5 yapan bir Beşiktaş var. Beşiktaş hala kovalıyor. Galatasaray, Konya'ya gidiyor bu hafta ve Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak."

BEŞİKTAŞ'IN EN ÖNEMLİ MAÇIYDI

Beşiktaş'ın en önemli şansı bu maçtı. Eğer Göztepe ile Bursa mucizevi bir şekilde her şeyi yapmasalar Sivasspor ile Fenerbahçe bugün küme düşme potasında içinde olacaklar.