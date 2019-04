Şenol Güneş: Mucizevi bir şekilde 3 puan aldık

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından beIN Sports'a konuştu. Şenol Güneş'in şu şekilde:

3 puan almak önemliydi. Özellikle yarışın kızıştığı dönemde 3 puana ihtiyacımız vardı. Oyuncu kalitesi olarak da takım olarak da rakipten üstündük. Daha çok kontro atağa uygun oynamaya çalışan bir takım. Gol kaçırdık ama sonunda bulduk. Golden sonra oyun bizim lehimize dönmesi gerekirken hem kart gördük hem de oyunun disiplini bozuldu. Genel olarak oyun üstünlüğümüz vardı. 1-0'dan sonra daha farklı bir oyun ve skor bekliyordum ama dediğim gibi gereksiz itirazlar bize pahalıya mal olabilirdi.

Burak'ın golüyle mucizevi bir şekilde 3 puan aldık. Geri pas bizim gibi büyük takıma yakışan bir oyun değil. Rakipten üstündük. Daha da dirençlerini kırmamız gerekiyordu ama yapamadık onu.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Kaybettiğimiz tüm maçların rövanşlarını alıyoruz ama kaybettiğimiz maçları geri getiremeyiz. Ankaragücü ters bir takım. Dikkatli olacağız. Yarın ne olacağını konuşmak yerine bugün ne olacağını konuşalım. Bugünün hakkını verelim.

Taraftarlar her zaman her yerde destek oluyor. Beşiktaş büyük bir aile. Taraftarların aklı selim olması, mütevazı olması, her şeyi görüp takım için hoş görülü olması çok güzel bir şey. Ama bizim görevimiz rakip taraftara da kendimizi alkışlatmak olmalı.