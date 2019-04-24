İlk finalist Akhisar

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Lopes, Kadir Keleş, Sissoko, Zeki Yavru (Dk. 90 Eray Ataseven), Bilal Kısa (Dk. 62 Serginho), Regattin, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 76 Bokila)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş (Dk. 76 Madinda), Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Leandrinho, Recep Aydın, Bahadır Taşdelen, Atabey Çiçek (Dk. 46 Vasilogiannis)

Gol: Dk. 36 Cikalleshi (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Tarık Tekdal, Dk. 16 Serkan Göksu (Ümraniyespor), Dk. 53 Bilal Kısa (Akhisarspor)

57. dakikada Akhisarspor'da ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Regattin'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada Ümraniyespor, beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Leandrinho'nun attığı şutta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İstanbul'daki ilk maçı da 1-0 kazanan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun ilk finalisti oldu.